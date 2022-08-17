Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостяка", одразу позначила, що підтримує українців та планує безліч концертів для допомоги ЗСУ. Також зірка засудила тих, хто досі слухає російські пісні та підтримує агресію окупантів.

«Споконвічно російська забава, красти і видавати за своє. 🤮🤦‍♂️ У моєму рідному Криму звучить моя «Зозуля» російською мовою у виконанні двох лярв, які й не думають про закони та авторські права… хоча про що я пишу, які ПРАВА можуть бути у громадян Росії. Вибачте, але мене нудить. 🤢

До речі, «співачки» такі безглузді, що співають під мінус із моїм голосом на беках. Соромно, прикро, але чого ще чекати від болотян? 💙 Крим, сподіваюся дуже, що незабаром ЗОЗУЛЯ прозвучить на Дні Визволення Криму по всіх чарівних містах півострова 🙌🥺» - висловилася на емоціях Злата.

У мережі відповіли і шанувальники, і колеги зірки:

«Ахахахаха куку»; ОМГ 😂 це жерсть; герб рашки наживо - дві тупі курки !!!; Жах 🤬 Злата не парьтесь, Ви їм ще свої пісні в українському Криму заспіваєте😍; Рубрика: Боже яке закінчено... 🤮🤮🤮; Це жах просто, нація-деградація🤮; Іспанський сором! Яка бляха 🤯🤬».

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