Ольга Сумська, відома українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України, показала, на що готові діти.

Як пише Politeka.net , Ольга Сумська – відома українська актриса, яка майже 40 років радує українців своєю грою у театрі та кіно. Зірка має звання Народної та Заслуженої артистки України, але не збирається зупинятися. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Сумська опублікувала сторіс, де розповіла про поганий вчинок дитини.

"Такі випадки не можна залишати поза увагою. Дитячі вчинки не знають кордонів. Батьки повинні нести відповідальність. Тисніть на відео. Цей хлопчик не дає спокою кота і викладає відео! Відповідатимуть батьки!!!", - обурено написала Ольга.

"Максимальний репост. Неймовірна дурість", - написала Ольга на ще одному сторісі.

На кадрах можна побачити 12-річного хлопчика, який не шкодував кота.

Мати дитини вже відреагувала на вчинок своєї дитини.

"Відбулося страшне непорозуміння. Теодор має зоопарк із декоративних птахів. З п'яти років вирощує з яєць та виховує різних птахів: павичів, папуг та голубів", - написала мати.

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