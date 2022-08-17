Як пише Politeka.net, Настя Каменських – відома українська співачка та дружина Олексія Потапенка (Потапа). Зірка перед початком війни виїхала з України та не поверталася на батьківщину майже півроку. Але все ж таки Настя днями зважилася приїхати назад. Після повернення Каменських поділилася кадрами з мамою, опублікувавши їх у соціальній мережі ТікТок.

"Вечір із мамою вдома", - написала Каменських.

"Не Настя... Вже не заходить", "Вдома, ви повернулися в Україну?", "Іспанські співачки", "Браво! І ми хочемо до мам і чоловіків", "Та весело, ппц", "Вони тільки на мене діють відразливо? Неприємні", "А що трапилося, що через півроку повернулися? Не сподобалося в Іспанії? А Потім де, ще ховається? Ви дуже нас розчарували", "Де ж ви раніше були??? а тепер заспівали!".

Варто зазначити, що Настя вже встигла сходити на ранкове шоу до Юрія Горбунова, свого кума. Цікаво, що у Каменських ніхто не спитав, де зараз Потам і чому він не приїхав. Це зауважив ТГ-канал "Культурна пральня".

Нагадаємо, Каменських повернулася в Україну і зізналася, що зробила насамперед

А ще Politeka повідомляла, що Каменських на тлі яблуневого саду натякнула на повернення до Києва без Потапу.

Також Politeka писала, що Каменських подразнила кадрами на тлі вечірнього неба



