Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан заговорила про тяжке минуле своєї сім'ї, історію якої змогла дізнатися лише тепер.

Як пише Politeka.net , блогерка та переможниця 11 сезону реаліті-шоу Холостяк Ганна Богдан нещодавно дізналася про історію своєї родини. Їм знадобилося 85 років, щоб дізнатися правду.

«Нещодавно у «Національному банку репресованих» ми знайшли запис про нашого прадіда. Ще коли ми були дітьми, часто запитували дідуся про його батька, адже на цвинтарі біля сімейного поховання ніколи не бачили його могилки.

-Дідусю, а який був твій тато? Суворий? Чи ні? Лаявся на тебе? Ти ходив із ним на рибалку? – питали ми у нашого дідуся.

-Ні, Діти. На жаль, я не пам'ятаю свого батька – дідусь відповів.

-А Що, з ним трапилося? Він вас покинув? Помер? – питали ми.

Ми не знаємо про кінець його долі... Коли я був дитиною вночі, прийшли люди у формі та забрали її. Я був дуже малий і не пам'ятаю цього, але мама розповідала мені. Ми з мамою, старшим братом, середньою сестрою і я був наймолодшим, залишилися самі - з таким болем дідусь це сказав, що я запам'ятала на все життя!! – розповідає Ганна.

Вона додала, що тоді ніхто не повідомив сім'ї, що з ним сталося, і не надали жодної інформації. Це була найжахливіша ніч у його житті, мати, що залишилася без люблячого чоловіка, одна з трьома дітьми, і діти, які миттєво залишилися без батька, їм довелося швидко подорослішати.

«Я дуже довго думала, що він відчував на той момент: 28.12.1937 – його заарештували, напередодні нового року, коли сім'я готувалася до свята. 02.02.1938 року – був засуджений до розстрілу, як зазначено у справі за антирадянську політику – це такий страшний злочин, що треба вбивати людину. 23.02.1938 року – і за 21 день виконано вирок. Як він пережив цей 21 день, коли таймер твого життя увімкнено? Що він відчував на той момент» - емоційно висловилася Ганна.

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