Анджеліна Джолі, яка нещодавно потрапила до нового скандалу через сварку з Піттом, з'явилася на публіці разом із сином.

Як повідомляє Politeka.net, останнім часом Анджеліна Джолі намагається активніше проводити час із дітьми. Вони поступово їдуть на навчання і сама артистка нещодавно відправила також дочку Захару на навчання до бажаного коледжу.

Цього разу зірку помітили за милою розмовою із сином, коли вона вирушила на шопінг. Актриса вважає за краще не блищати перед камерами, а спокійно проводить час з дітьми і займається справами як посол доброї волі ООН.

«Енджі робить покупки зі своїм молодшим сином Ноксом» - йдеться у підписі під кадрами.

У мережі відреагували:

«Не могу перестать думать, насколько он похож на маму; Хорошо, наконец, сосредоточиться на биологическом сыне, Ноксе; Супер мама ❤️❤️; Ноксу очень повезло с такой любящей мамой!; Он стал очень красивым и высоким молодым человеком. Похоже, он тоже весь в ногах, как его сестры Ши и Виви. Он должен быть такого же роста, как его братья Мэд и Пакс и сестры Ши и Виви.❤; Ноксу очень повезло с такой любящей мамой!».

Ранее в прессу попали новые данные по делу Джоли-Питт. Стало известно, что Питт был якобы пьян и отвел Джоли в туалет. Там он "схватил ее за голову и тряс", а также тряс за плечи. Ссора прошла из-за одного из их детей.

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