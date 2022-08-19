На любовному фронті екс-учасниця першого сезону «Холостячка» Андрія Рибака все склалося якнайкраще. Ще до проекту молодик познайомився з дівчиною Аліною, а тепер оголосив про весілля з нею. Розпис запланований на 20 серпня.

Дівчина Андрія Аліна розповіла, що за кілька місяців до війни почала натякати коханому на те, що хоче якнайшвидше вийти за нього заміж. Обранка Рибалки мріяла про романтичну пропозицію в Парижі і Андрій готовий був здійснити її мрію, але побачення довелося відкласти до закінчення війни. Пропозиція руки і серця була спонтанною та нестандартною.

За два дні до весілля на сторінці в Інстаграм Рибак повідомив, що обирає фотосесію та попросив фоловерів накидати йому варіантів.

«Вибираю фотосесію на весілля! Класика з нареченим на долоні ТОП! 😂 Накидайте ще ідей! », – написав він.

"Треба ще типу наречена за піджак тримає чоловіка, що звисає. Пам'ятаю було популярно",

"Я з початку подумала, що це весілля в Росії, а інші фото - весілля здорової людини 😀",

"Після затвердження такої фотосесії головне, щоб наречена не втекла", - пишуть у мережі.

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