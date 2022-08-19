Відомий музикант Святослав Вакарчук показав на яскравих кадрах, як веселився на концерті у Берліні та чим підкорив фанатів.

Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук нещодавно став батьком вдруге. Однак чоловік не зменшив темп свого активного графіка і тепер розпочав тур закордоном, аби підтримати українських захисників.

На кадрах можна побачити, що Святослав вкотре запалив із глядачами та навіть вразив формою. Чоловік займається спортом і, незважаючи на активний графік, не закидає заняття, на що відразу звернули увагу.

"Берлін, вчора зрозуміли, що повинні побачитися незабаром ще раз) Дякую і до зустрічі в листопаді!" – написав Вакарчук.

У мережі відреагували: «Концерт 🔥; Дякую 💙; Чекаю на вас, хлопці 🔥; Дякую)) всі улюблені пісні були❤️; Це було 🔥! І сльози, і драйв, і всі емоції останніх 6 місяців разом пережиті колективно! Концерт був справжнім вогнем; Захоплююсь талантом С. Вакарчука; Чому не було Еверест? 😢; ❤️ клас молодець так тримати».

Раніше на сцені артист уже з'явився у кількох різних образах, зокрема на одному з фото його можна побачити з голим торсом. До речі, раніше українці вже захопилися мускулистим тілом та ідеальним пресом 47-річного Вакарчука.

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