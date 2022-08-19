Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – відома українська виконавиця. Зірка нещодавно повернулася з Європи до України, але незабаром знову поїде, щоби давати благодійні концерти, збираючи гроші для українців. А у новій публікації зірка зізналася, з чим у неї асоціюється Україна.

"Тому частину днів я провела в тому місці, з яким у мене асоціюється Україна - гори. Кілька днів я вбирала в себе все, що тільки могла: шум води, аромати лісу, красу зливи, велич гір, блиск каменів, смак приготовлених будинку страв. , добрі слова від людей, посмішки дітей та найтепліші у світі обійми", - написала виконавиця.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як то красиво", "Прекрасні, глибокі слова", "Дуже красиві слова та пейзаж. 100% перемога за нами", "Сильно, сила лісу, сила річки", "Дуже красиві вірші, аж до мурашок", "Так, звичайно ж буде", "Всі ми стали старшими на одне життя".

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