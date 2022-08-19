Фіналістка "Холостяка" Юля "Зайка" Бельченко розповіла про свого нового хлопця, поділившись відповідями на запитання фанатів.

Як пише Politeka.net , Юлія Бельченко - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося дійти до фіналу, але там перемогу здобула Ганна Богдан. Михайло із переможницею зустрічався деякий час, але нещодавно пара заявила про розлучення. А Юлія стала доволі успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. І Бельченко намагається не засмучувати українців, постійно ділячись новими фото та відео.

А цього разу Юлія вирішила поговорити із фанами.

"Запитуйте", - написала Бельченко, запрошуючи до розмови.

"Ваш хлопець – українець?", – запитав фанат.

"Ні", - лаконічно відповіла Юлія.

"Твій хлопець живе в Італії?", - Запитала ще одна людина.

"Так", - написала Бельченко.

"А хто твій хлопець за знаком зодіаку?", - запитав ще один фанат.

"Телець", - відповіла Юлія.

"Що для вас серйозні стосунки?", - запитала ще одна людина.

"Законний шлюб", – написала Юлія.

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