Як пише Politeka.net , Юлія Бельченко - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося дійти до фіналу, але там перемогу здобула Ганна Богдан. Михайло із переможницею зустрічався деякий час, але нещодавно пара заявила про розлучення. А Юлія стала доволі успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. І Бельченко намагається не засмучувати українців, постійно ділячись новими фото та відео.
А цього разу Юлія вирішила поговорити із фанами.
"Запитуйте", - написала Бельченко, запрошуючи до розмови.
"Ваш хлопець – українець?", – запитав фанат.
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"Ні", - лаконічно відповіла Юлія.
"Твій хлопець живе в Італії?", - Запитала ще одна людина.
"Так", - написала Бельченко.
"А хто твій хлопець за знаком зодіаку?", - запитав ще один фанат.
"Телець", - відповіла Юлія.
"Що для вас серйозні стосунки?", - запитала ще одна людина.
"Законний шлюб", – написала Юлія.
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