Як пише Politeka.net , популярний український виконавець Тарас Тополя, який разом із музикантами зі свого гурту "Антитіла" з початку війни пішли захищати Україну, поділився важливим повідомленням у себе в Instagram.

Так, Фонд музикантів опікуватиметься дітьми загиблих воїнів зі 130 Батальйону Територіальної оборони, в якому до ротації служив лідер гурту Тарас Тополя разом із музикантами.

"Під час цієї жахливої ​​війни найбільшу злість та розпач викликає усвідомлення саме того, що окупанти вбивають колір нації", - ділиться музикант.

"Що діти залишаються без батьків. За кілька тижнів до ротації, перебуваючи ще у липні на нульових позиціях на півночі Харківщини, Братство 130 Батальйону та група "Антитела" ухвалили рішення підтримувати дітей загиблих Героїв 130-го батальйону до повноліття і далі, за потреби. У деяких сім'ях загиблих військових по четверо дітей... Ми шукатимемо можливості, щоб хоча б частково замінити собою батьківське плече... Заради кого ми боремося, якщо не заради них та їхнього майбутнього?», - розповів вокаліст.

Українців захопив неймовірний вчинок музикантів.

"Який неймовірний вчинок 🥺🇺🇦🙏🏻 на превеликий жаль, що взагалі він потрібен ... але Ви хоч трохи заповніть ту порожнечу від втрати, і подаруйте їм острівець впевненості в майбутньому 👏 щоб все було по взаємній совісті!",

"Чужих дітей не буває. Дякую ♥️",

"Героям слава 💙💛 Ви неймовірні, бережи вас Бог", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся зірковими колегами, які піаряться на ТРО.