Танцюрист і хореограф Євген Кот, який був суддею проекту "Україна має талант", жорстко висловився про свою колегу-зрадницю за новим проектом Тетяну Денисову.

Як пише Politeka.net , Євген Кот є популярним українським хореографом та танцюристом. Зірка багато разів брав участь у проекті "Танці зі зірками", а у 2019 році переміг із Ксенією Мішиною. 2021 року Женя був суддею шоу "Україна має талант" із Ксенією Мішиною та Сергієм Притулою.

Тепер Кот взяв участь у новому сезоні танцювального шоу "Танці. World of Dance", де його колегою стала танцівниця Тетяна Денісова. Однак під час війни ця особа відмовилася від публічного засудження російського терору в Україні, за що український канал виключив зрадницю, а усі епізоди за її участю вирізав.

Євген Кот не став мовчати і висловив, що думає про колаборантку Денисову у себе в Інстаграм.

Танцюрист заявив, що назавжди викреслює її зі свого життя.

«Тетяна на собі відчула ці пекельні перші дні війни та бомбардування Києва. Тобто на власні очі все бачила і розуміла! Вчора дізнався, що попри все вона поїхала в країну терориста, в країну агресора і сіла в журі там в інше шоу. Тим самим вона заплющує очі на геноцид та вбивства українців, підтримує війну!", - пояснив він.

Кот звернувся до інших своїх колег, які продовжують працювати в Росії, незважаючи на війну.

«Забудьте назавжди, що ви колись були українцями, що у вас тут були друзі та рідні. Залишайтеся зрадниками, залишайтеся там у болоті, ніколи не повертайтеся назад, і нехай щоночі сняться загиблі діти України! Назавжди викреслюю цих людей зі свого життя і вам раджу!», - наголосив хореограф.

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