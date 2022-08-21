Український боксер у надважкій вазі Олександр Усик здобув яскраву перемогу в реванші з британцем Ентоні Джошуа.

Українські знаменитості в своїх соцмережах вітають чемпіона, не стримуючи емоцій.

"Виборов!! Вигриз!!Переміг!! Браво, Усик!! На черзі Перемога України над росією!!!Слава Україні!!!!", — пише телеведучий Юрій Горбунов.

"ПЕРЕМОГА!!!Браво, Чемпіоне! 🥊Вітаю, Україно! Пишаюсь! Слава Україні!", — радіє співачка Наталія Могилевська.

Не стримався й привітав Олександра Усика також продюсер та виконавець Олексій Потапенко (Потап), який весь час від повномасштабного вторгнення рф в Україну перебуває за кордоном і поки не планує повертатися на батьківщину.

"Наш козак #1", — написав Потап.

"Браво, Усик 🥊Браво, Чемпіоне!!! 🌟Слава Україні!!! Героям ЗСУ Слава!!!УКРАЇНА ПЕРЕМАГАЄ ТА ПЕРЕМОЖЕ!!! Ми Вільні та Незалежні!", — пише ведучий популярних українських шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорій Решетнік.

"Ще один важливий крок до нашої ПЕРЕМОГИ!!! Дякуємо", — тішиться Юрій Ткач із "Квартал 95".

Нагадаємо, Олександр Усик зблизька показав своє вбрання, яке наробило чимало галасу.

Також Усик нагадав світу про те, що росія творить в Україні.

Крім того, Олександр Усик зізнався, що втратив дорогих людей на війні.