Українські знаменитості в своїх соцмережах вітають чемпіона, не стримуючи емоцій.
"Виборов!! Вигриз!!Переміг!! Браво, Усик!! На черзі Перемога України над росією!!!Слава Україні!!!!", — пише телеведучий Юрій Горбунов.
"ПЕРЕМОГА!!!Браво, Чемпіоне! 🥊Вітаю, Україно! Пишаюсь! Слава Україні!", — радіє співачка Наталія Могилевська.
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Не стримався й привітав Олександра Усика також продюсер та виконавець Олексій Потапенко (Потап), який весь час від повномасштабного вторгнення рф в Україну перебуває за кордоном і поки не планує повертатися на батьківщину.
"Наш козак #1", — написав Потап.
"Браво, Усик 🥊Браво, Чемпіоне!!! 🌟Слава Україні!!! Героям ЗСУ Слава!!!УКРАЇНА ПЕРЕМАГАЄ ТА ПЕРЕМОЖЕ!!! Ми Вільні та Незалежні!", — пише ведучий популярних українських шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорій Решетнік.
"Ще один важливий крок до нашої ПЕРЕМОГИ!!! Дякуємо", — тішиться Юрій Ткач із "Квартал 95".
Нагадаємо, Олександр Усик зблизька показав своє вбрання, яке наробило чимало галасу.
Також Усик нагадав світу про те, що росія творить в Україні.
Крім того, Олександр Усик зізнався, що втратив дорогих людей на війні.