Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт – відомий український гуморист, який пішов на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Але побудувати успішні відносини парі не вдалося, а нещодавно Олександр взагалі виїхав до США. Тепер зірка регулярно ділиться кадрами з Америки у своєму Інстаграмі. На цей раз не став винятком, адже Еллерт вирішив показати, як готуватися до пробіжки.

"Спорт змінює тебе не тільки зовні. Ще й внутрішньо... Іноді й зверху", - написав Еллерт.

Фанати поставили понад дві тисячі лайків і написали коментарі:

"Вам би ще кг 10", "О, сумка як у мене, а спорт це похвально", "Ганьба", "Вершник без голови", "Красавчик, Саня, тренування о 18-й, набирайся сил і продовжимо тебе вдосконалювати", " А що за штуки у тебе на ногах?", "Сила, скоро вас не впізнаємо", "Волосню на ногах на сірники крутив чуваче?". "У країні війна, а ти балдеєш, ще й хвалишся, не соромно?. Іди повоюй трохи, зміни хлопців",", "Ви повністю на ЗОЖ чи є грішки?".

Нагадаємо, Мішина зізналася, чи зійшлася вона з Еллертом після їхньої спільної поїздки.

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