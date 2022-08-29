Колишній чоловік співачки, яка мовчить про війну, Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу повернувся до Києва і назвав Україну «своїм домом».

Як пише Politeka.net , зараз турецький бізнесмен разом із коханою Лілією перебувають в Україні.

На сторінці в Instagram Мурат показав кадри, на яких позує разом із обраницею.

Пара вирушила на прогулянку до центру столиці. Вони пройшлися велопішохідним мостом біля Арки Свободи та показали найкрасивіші краєвиди Києва.

"Світу Києву", - підписав турецький бізнесмен фото. Але найцінніше у пості – його геолокація – "Україна – мій дім рідний".

Користувачі мережі із захопленням відреагували на кадри.

"Яка гарна пара", "дуже красиві, щастя вам!", "Мурате, тепер зрозуміло, чому ви не разом з Кароліною - їй би у вас повчитися", - пишуть у коментарях.

Зазначимо, що на відміну від колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу, який чітко позначив свою проукраїнську позицію, популярна співачка Ані Лорак продовжує мовчати про напад військ Росії на Україну та про звірства, які відбувалися чеченцями, бурятами та іншими «російськими» в нашій країні.

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