Як повідомляє Politeka.net, після звільнення Ізюма продовжують спливати свідчення не лише звірств окупантів, а й їхньої ганебної поведінки. Жителька Ізюма розповіла, що окупанти навіть ношені жіночі труси крали.
Відео з її оповіданням поділився на своїй сторінці в Instagram український продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) .
На кадрах, які показав Потап, місцева мешканка емоційно розповідає: окупанти не гидували нічим: навіть ношена білизна для них була трофеями.
"Крали все. Ось що говорили про них - унітази - це чиста правда. Не тільки унітази та машинки... Вони крали навіть ношені труси та ліфчики жіночі. Усе забирали: чашки, кружки, ложки, доріжки, килими знімали, труси", - розповіла жінка.
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"Ізюм... покидьки", - підписав відео Потап .
У коментарях українці погодилися з висновками артиста після побаченого та знайшли інші назви для окупантів з росії: "Дикарі", "Покидьки суспільства", "Це сміття, хвороба та відходи на нашій землі!! Потрібно знищити, щоб і сліду не було!", "Орки гірші за племена первісних людожерів", "Злидні, як у матеріальному, так і в духовному сенсі".
Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.
Як Politeka повідомляла, прийомна дочка Потапа вразила фігуркою у спортзалі.
Також Politeka писала, що Потап повернувся до України і показав обличчя, яке паралізувало за кордоном.