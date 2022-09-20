Потап показав відео з розповіддю мешканки Ізюма – коли окупанти втекли зі своєї "бази", все награбоване вони взяти не змогли. Там залишалися холодильники, стільці, посуд, жіноче, дитяче взуття.

Як повідомляє Politeka.net, після звільнення Ізюма продовжують спливати свідчення не лише звірств окупантів, а й їхньої ганебної поведінки. Жителька Ізюма розповіла, що окупанти навіть ношені жіночі труси крали.

Відео з її оповіданням поділився на своїй сторінці в Instagram український продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) .

На кадрах, які показав Потап, місцева мешканка емоційно розповідає: окупанти не гидували нічим: навіть ношена білизна для них була трофеями.

"Крали все. Ось що говорили про них - унітази - це чиста правда. Не тільки унітази та машинки... Вони крали навіть ношені труси та ліфчики жіночі. Усе забирали: чашки, кружки, ложки, доріжки, килими знімали, труси", - розповіла жінка.

"Ізюм... покидьки", - підписав відео Потап .

У коментарях українці погодилися з висновками артиста після побаченого та знайшли інші назви для окупантів з росії: "Дикарі", "Покидьки суспільства", "Це сміття, хвороба та відходи на нашій землі!! Потрібно знищити, щоб і сліду не було!", "Орки гірші за племена первісних людожерів", "Злидні, як у матеріальному, так і в духовному сенсі".

Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.

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Також Politeka писала, що Потап повернувся до України і показав обличчя, яке паралізувало за кордоном.