Артист не вірить, що Світлана Лобода усвідомила свою помилку і впевнена – зараз вона активно підтримує Україну лише з вигодою для себе.

Відомий музикант, заслужений артист України та лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, висловився про українську співачку Світлану Лободу, яка несподівано прозріла і почала допомагати Україні.

Своїми думками Олег Скрипка поділився в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк для її однойменного YouTube-каналу .

За словами музиканта, він їй зовсім не вірить і сумнівається в її щирості. Зокрема, артист не вірить, що Світлана Лобода усвідомила свою помилку і впевнений - зараз активно підтримує Україну лише з вигодою для себе.

"Зараз голосно їде Лобода з концертами, а вона взагалі дуже прикольна. Вона пустила потужну крокодилячу сльозу і не знаю скільки заплатила, кілька тисяч гривень, якомусь дитячому будинку і поїхала турами", - заявив Олег Скрипка.

Крім того, Олег Скрипка прокоментував тур зрадниці Ані Лорак у Німеччині. На думку Скрипки, його могли дозволити тому, що німці відчувають перевагу росії через перемогу СРСР у Другій світовій війні. Не обійшлося, звісно ж, і без грошей.

Концерти українських патріотів, на думку виконавця хіта "Весна", навмисно скасовують у країнах Європи, щоб просувати пропагандистські російські наративи про "братні народи" та "велику російську культуру".



Нагадаємо, що відомий рок-музикант Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя група "Воплі Відоплясова" та син відомого рок-музиканта Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.