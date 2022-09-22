Відомий музикант, заслужений артист України та лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, висловився про українську співачку Світлану Лободу, яка несподівано прозріла і почала допомагати Україні.
Своїми думками Олег Скрипка поділився в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк для її однойменного YouTube-каналу .
За словами музиканта, він їй зовсім не вірить і сумнівається в її щирості. Зокрема, артист не вірить, що Світлана Лобода усвідомила свою помилку і впевнений - зараз активно підтримує Україну лише з вигодою для себе.
"Зараз голосно їде Лобода з концертами, а вона взагалі дуже прикольна. Вона пустила потужну крокодилячу сльозу і не знаю скільки заплатила, кілька тисяч гривень, якомусь дитячому будинку і поїхала турами", - заявив Олег Скрипка.
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Крім того, Олег Скрипка прокоментував тур зрадниці Ані Лорак у Німеччині. На думку Скрипки, його могли дозволити тому, що німці відчувають перевагу росії через перемогу СРСР у Другій світовій війні. Не обійшлося, звісно ж, і без грошей.
Концерти українських патріотів, на думку виконавця хіта "Весна", навмисно скасовують у країнах Європи, щоб просувати пропагандистські російські наративи про "братні народи" та "велику російську культуру".
Нагадаємо, що відомий рок-музикант Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.
Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя група "Воплі Відоплясова" та син відомого рок-музиканта Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.
Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.