Юна дочка Моніки Беллуччі у розкішному вбранні з коштовностями збентежила публіку на зйомці.

Як пише Politeka.net, 17-річна Діва Кассель продовжує зніматися для модних будинків у найрізноманітніших і найрозкішніших образах. Дівчина успішно привертає увагу до себе завдяки не лише схожістю із зірковою мамою та моделлю Монікою Беллуччі.

Цього разу Діва блиснула коштовностями у кількох протилежних образах, підкреслюючи свою привабливість доволі значними прикрасами. Темні хвилясті локони були покладені найпростішим чином, а без яскравого макіяжу Кассель виглядала ще краще:

«Шикарно ❤; Завжди найкрасивіша 😍; Красива дівчина 😍; яка прекрасна Діва 🌹; Bellissima як мама❤️; Беллісіма 💫; піднесений вид; Гарна картинка 😍; Привіт мила ❤; Ти надто досконала!; 🔥 Можливо, сам вогонь; Гарний вигляд!; Прекрасна дама 🔥Bellissima як мама 😮; Упевнена, ти станеш ще кращою. Але вже топ міс у всьому світі», - пишуть фанати.

Також шанувальники представили цілу добірку кадрів із Дівою, яку знову помітили зі своїм молодим хлопцем на прогулянці після покупок. Як відомо, Діва закохана в Луку Саландра, він народився і живе в Парижі, також є моделлю та активно веде соціальні мережі.

Раніше повідомлялося, що двоє молодих людей познайомилися і полюбили один одного в модних колах.

Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у сукні з корсетом довела, що нічим не гірша за матір.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі у повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що донька Моніки Беллуччі у прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.