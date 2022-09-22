Як пише Politeka.net, справжня популярність обрушилася на Аїду Ніколайчук після перемоги у третьому сезоні вокального шоу "Х-фактор".
Артистка ось-ось готується випустити свій новий кліп на пісню «Ліхтар» і всіляко підігріває інтерес до такої важливої для неї події.
Так, у себе в Інстаграм Аїда привернула увагу читачів сторінки, позувавши на фото у стилі «стріт-стайлу».
На співачці була одягнена куртка-косуха, завдяки якій їй вдалося виглядати стильно, впевнено та ефектно. Куртка добре сіла по фігурі і вдало підійшла до шкіряної міні-спідниці та колготів у сіточку. Артистка розпустила своє довге волосся і закинула його на один бік.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Зараз буде гірше": росіянам сказали, що на них чекає в Україні після мобілізації і як врятуватися
"Не треба їхати сюди": росіяни в паніці ламанулися до Казахстану та Грузії, але щось пішло не так
Радіус атаки збільшується: Пентагон офіційно оголосив про передачу покращеної зброї ЗСУ
Гвоздєва з "Танців зі зірками" назвала знамениту українку, яка її розчарувала: "Повернулась до росії, сіла знову..."
«До біса всіх, хто не вірить, що можна вдруге народитися, з попелу переродитися, одягнути вбрання нове…», - підписала фото Ніколайчук і нагадала, що прем'єра кліпу «Ліхтар» відбудеться 23 вересня.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу .
Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.
Також Politeka писала, що Аїда Ніколайчук із животиком напоказ порадувала українців.