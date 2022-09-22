Популярна українська співачка Аїда Ніколайчук, яка здобула славу завдяки перемозі в шоу "Х-фактор", вразила видів у вбранні, яке ніколи не вийде з моди.

Як пише Politeka.net, справжня популярність обрушилася на Аїду Ніколайчук після перемоги у третьому сезоні вокального шоу "Х-фактор".

Артистка ось-ось готується випустити свій новий кліп на пісню «Ліхтар» і всіляко підігріває інтерес до такої важливої ​​для неї події.

Так, у себе в Інстаграм Аїда привернула увагу читачів сторінки, позувавши на фото у стилі «стріт-стайлу».

На співачці була одягнена куртка-косуха, завдяки якій їй вдалося виглядати стильно, впевнено та ефектно. Куртка добре сіла по фігурі і вдало підійшла до шкіряної міні-спідниці та колготів у сіточку. Артистка розпустила своє довге волосся і закинула його на один бік.

«До біса всіх, хто не вірить, що можна вдруге народитися, з попелу переродитися, одягнути вбрання нове…», - підписала фото Ніколайчук і нагадала, що прем'єра кліпу «Ліхтар» відбудеться 23 вересня.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу .

Як повідомляла Politeka, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук вразила новою піснею українською мовою.

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