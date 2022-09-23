Як пише Politeka.net , Роман Сасанчин - відомий український виконавець, який переміг на шоу "Голос. Діти", а також "Голос країни". Зірка одружена з Іванною, яка старша за нього на кілька років. У пари вже народився первісток - дочка Єлизавета. Іванна, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться багатьом цікавим. А цього разу Сасанчина показала себе, здивувавши виглядом.

"Дихати боляче. З ранку все ок, а зараз я просто вмираю. Що це таке?", - написала Сасанчина, ділячись відчуттями.

"Я щось знову прихворіла. За два тижні вже втретє", - поскаржилася ще на один сторіс Іванна.

"Тест негативний", - наголосила дружина Романа додатково на сторі.

Повідомлялося, що Іванна поділилася фото із дитиною.

"Це не супер якості, але хочу його залишити тут! Я так її люблю, хоч і важко, іноді і нерви здають! Але дивлюся на її посмішку і все проходить, видихаю, і з новими силами біжу грати. І все по колу! , миємося, їмо, граємо, підлаштовуємося під настрій одне одного і лягаємо спати", - написала Іванна.

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