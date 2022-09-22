Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Х-Фактору". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Ніколайчук розповіла про проблему.
"Як на мене, то кожен українець знає, що відбувається. Кожен починає свій день і закінчує його новинами. Або комусь стане легше, якщо перманентно знесуть аккаунт медійної людини або вона постійно буде у тіньовому лазні?", - розпочала зірка.
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"У мене через дві страйки з'явилося бажання видалити свій аккаунт, оскільки "Мета" не чує українців і може спокійно знести ваш аккаунт, коли їм захочеться. Ця залежність від соціальних мереж дратує. Що по суті скільки б грошей, сил, часу ви не витратили на розвиток облікового запису, ви ним не володієте", - продовжила Аїда.
"Але саме медійні люди допомагають своїми соціальними мережами збирати гроші для тих, кому необхідно, шукати будинок для тварин і так далі. Тож яка користь буде від того, що його знесуть через пости про війну? Може все має бути в міру?", - написала Ніколайчук, звертаючись до фанів.
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