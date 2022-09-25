На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила емоційний пост, в якому розповіла, чому вона навчилася за час повномасштабного вторгнення.

"Війна невпинно вчить мене жити в моменті. І хоч, як банально це не звучало, це дійсно рятує, весь час, від всього. Зазвичай спогади у пам’яті здаються набагато ціннішими, ніж тоді, коли ми їх проживаємо. Тільки відчуваючи цю цінність зараз, я відчуваю себе по-справжньому живою. Щаслива, коли сміються рідні, коли в мене є можливість просто бути поруч, навіть мовчки", — зізнається Кошмал.

Ганна додала, що іноді просто зупиняється на вулиці і дивиться в небо, і це їй завжди нагадує, що її проблеми — то направді дрібниці.

"А перед сном завжди подумки дякую за все, що в мене є. Цінувати життя - бути думками тут, не в минулому, не в невідомому майбутньому, а тут. У підлітковому віці, я думала, що світом керує любов… зараз я думаю інакше.. тепер я впевнена, що світ досі існує тільки завдяки любові. І чим менше її в світі, тим більше ось цього всього. Я це пишу, бо вірю, що все не безнадійно! Я вірю, що ми здатні твердо йти до мети, не витрачаючись на нищівні емоції та те, що нас руйнує", — наголосила актриса.

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