На своїй сторінці в Instagram олімпійська чемпіонка розмістила емоційний пост, в якому поділилася переживаннями.

"Кожен день я стикаюся з проблемою, не брати близько до серця те, що кажуть. Адже якщо «говорять», значить ти попереду, якщо щось робиш, завжди будуть говорити, такими фразами мене зазвичай заспокоюють мої близькі 😉 Трохи допомагає, але до кінця не відпускає. Я завжди хотіла бути пофігістською, щоб мене думка інших не чіпала. Але я інша … і ось щодня борюся із цим", — розповідає Різатдінова.

Гімнастка зізнається, що завжди прагне всім сподобатись, але найчастіше ї очікування не виправдовуються і вона приходить до того, що більшість людей негативно ставиться до неї та її дій з різних причин. Зірка навіть хотіла звертатися по допомогу до психолога для підвищення самооцінки.

"Давайте чесно, для кожного з нас думка інших дуже важлива. У будь - якій сфері, що б ми не робили, ми шиємо одяг, щоб людям подобалося, ми готуємо їжу, щоб людям подобалося, ми відкриваємо школи, щоб людям подобалося... Але з іншого боку, всім людям ти не можеш подобатися, в силу того, що ми всі різні. Напевно, твої люди, нехай їх небагато, але вони завжди будуть з тобою. Виходить, що це і є мета усього життя - знайти своїх 🖤", — пише Ганна.

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"Нехай говорять, що те що ви робите - погано, але завжди пам’ятайте: Ван Гог за все своє життя продав лише одну картину, а покупцем став його близький друг, Перша автомобільна компанія Генрі Форда стала банкротом, Альберта Ейнштейна взагалі називали його «повільним» та «розумно відсталим», Виступ Чарлі Чапліна не сподобався менеджерам. Вони вирішили, що його гра буде малозрозумілою для глядачів… Ну що, стало легше ?) Тому не здаємося та їдемо уперед 💪🏼", — наголосила Різатдінова.

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