Як пише Politeka.net , у себе на сторінці в Instagram артистка розмістила відео, яке записала на пірсі на тлі хмарочосів у США.

« До Дня народження у мого татка💙💛

…. Який зробив все, що залежить від нього, для того, щоб я стала саме цією людиною, яку ви знаєте. Його гостра іронія, музичні смаки, стремління до знань, і куртка наопашки, а ще любов до рідної землі, її природи й культури - це все в мені. Дякую, тато!

Ми всі знаємо, яке ти бажання загадав! Воно збудеться!💙💛», - написала Jerry Heil.

Вокалістка повідомила, що повна версія пісні побачить світ 30 вересня. Композицію вона присвячує всім батькам.

Шанувальники співачки захоплюються її талантом. Вони приєдналися до привітань, а також пишуть, з нетерпінням чекають на вихід треку, який їм дуже подобається.

"Здоров'я татові та всій сім'ї🙌 Подяка за таку талановиту та справжню дівчину🇺🇦 Всім кохання та мирного неба💙Перемоги💛",

"Як завжди..💛💙 Дякуємо за ще одну найкращу пісню🙌 До слез🥺",

"До сліз 😢 дуже сумую за татом 💔",

"Боже як добре, Яна ти неперевершено талановита людина ❤️❤️ ❤️ твої пісні це просто в серці", - пишуть у коментарях.

Зазначимо, що Jerry Heil - співачка та блогер. Їй 26 років. Артистка родом із Василькова. Виріс у сім'ї-м'ясників, але понад чотири роки є веганом. З початком війни співачка вмовила батьків змінити сферу діяльності. Тепер її батько працює у сфері обслуговування – особистим водієм артистів.

Яна стала відомою після виходу кліпу на пісню "Охорона, скасування" на YouTube. Створила хіти "Вільна каса", "Хостел Монстрів", "НЕБЕЙБІ", "VEGAN".

Нагадаємо, що Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років.

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