Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на постійну зайнятість дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк виділила час, щоб поспілкуватися зі своїми підписниками та відповісти на кілька їхніх питань. Крім того, вона показала на своїй сторінці в Instagram миле фото зроблене в дитинстві.

На тлі чуток про те, що Володимир Остапчук та Христина Горняк не живуть разом, користувачі мережі запитали: "Чи не самотня Христина?". Дівчина поспішила їм відповісти, але прямої відповіді все ж таки уникла.

"Я майже ніколи не буваю самотньою. Це почуття не пішло до мене за все життя. Я люблю бути одна вдома, одна в кафе чи на прогулянці, та інше. Але незважаючи на це я дуже комунікабельна та компанейська. Ось така я", - відповіла Христина Горняк на запитання користувача мережі.

Також Христина Горняк не така сильна, як думають її підписники. Вона часто плаче, доки ніхто не бачить.

"Я і зараз плачу нерідко. У мене з проявом усіх емоцій все ок. Я можу плакати навіть від пісні", - зізналась вона.

Крім того, дружина ведучого Володимира Остапчука показала миле чорно-біле фото із дитинства. На ньому ще маленька Христина позувала у білій сукні. Її світле волосся було зібране в хвостик на маківці.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.