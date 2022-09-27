Як пише Politeka.net, дружина головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" пілота Макса Михайлюка Дар'я Хлистун працює професійною моделлю і має свою когорту шанувальників у
Зараз Хлистун взяла участь у рекламній колаборації та викликала вау-ефект у весільній сукні з довжелезним шлейфом.
У кадрі Даша вийшла з тіні до вікна і показала себе у розкішному білому вбранні з відкритими плечима та ажурним корсетом.
Її волосся було покладене хвилястими кучерями, а на обличчі сяяв яскравий макіяж.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Не ходіть в Україну!": нові мобілізовані росіяни вже здаються в полон ЗСУ, відео
Дружина Мірзояна Матвієнко відверто розповіла, на які гроші виживає їхня родина: "Якби чоловік був..."
Донька Олі Полякової кардинально змінила імідж після переїзду до Лондона: кадри перевтілення
"Такий біль": обірвалося життя легендарного українця, мужністю якого захоплювались
Варто сказати, що Макс Михайлюк та Даша Хлистун познайомилися у соцмережах майже одразу після фіналу шоу "Холостяк". Як відомо, з переможницею проекту Дашею Ульяновою відносини у пілота не склалися. Через деякий час закохані стали жити разом, вийшла заміж пара після народження дочки.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка присвітила розрізами у непристойній позі.
А ще Politeka повідомляла, що модель Даша Хлистун вивела на прогулянку стильно одягнену дочку від "Холостяка" Макса Михайлюка
Також Politeka писала, що модель Даша Хлистун захопила виглядом з дочкою, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка.