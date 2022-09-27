Українська модель та дружина героя "Холостяк-10" Макса Михайлюка Дар'я Хлистун зробила вау-ефект у розкішній весільній сукні зі шлейфом.

Як пише Politeka.net, дружина головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" пілота Макса Михайлюка Дар'я Хлистун працює професійною моделлю і має свою когорту шанувальників у Instagram. За її профілем стежать понад 100 тисяч людей. Дівчина не часто, але все ж таки публікує фото і відео, свої роботи та особисте життя, а також показує маленьку дочку Аріану.

Зараз Хлистун взяла участь у рекламній колаборації та викликала вау-ефект у весільній сукні з довжелезним шлейфом.

У кадрі Даша вийшла з тіні до вікна і показала себе у розкішному білому вбранні з відкритими плечима та ажурним корсетом.

Її волосся було покладене хвилястими кучерями, а на обличчі сяяв яскравий макіяж.

Варто сказати, що Макс Михайлюк та Даша Хлистун познайомилися у соцмережах майже одразу після фіналу шоу "Холостяк". Як відомо, з переможницею проекту Дашею Ульяновою відносини у пілота не склалися. Через деякий час закохані стали жити разом, вийшла заміж пара після народження дочки.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка присвітила розрізами у непристойній позі.

А ще Politeka повідомляла, що модель Даша Хлистун вивела на прогулянку стильно одягнену дочку від "Холостяка" Макса Михайлюка

Також Politeka писала, що модель Даша Хлистун захопила виглядом з дочкою, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка.