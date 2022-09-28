Як повідомляє Politeka.net, 39-річна українська співачка кримськотатарського походження Джамала перебуває зараз у Польщі. Там знаменитість бере участь у "Танцях із зірками", щоб нагадувати, що в Україні триває війна, яку розв'язала росія.

Після довгої розлуки з синами вона нарешті змогла їх побачити і поділилася в Instagram тим, який бардак хлопчики вже встигли влаштувати в її номері.

Сини Джамали зараз живуть у Туреччині разом із її сестрою, яка давно там проживає. Артистка вперше змогла побачитися з ними після тривалої розлуки.

У Stories Джамала поділилася сімейними кадрами після довгої розлуки. "Без мене так виросли. Наш перший місяць у житті, коли ми так довго розлучилися", — зазначила виконавиця.

Співачка показала, як зустріла хлопчиків і обняла їх міцно. Нині малюки живуть разом із матусею у її номері. Емір та Селім активні хлопчики і їм хочеться пограти, але у співачки мало іграшок з собою. Тому братики вирішили пограти з тим, що було у них під рукою - маминим взуттям.

"Нарешті цей прекрасний бардак. Взуття тепер працює, як треба", - зізналася Джамала.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".