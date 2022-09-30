Співачка Оля Цибульська вирішила, що хоче бути чесною зі своєю аудиторією на всі сто і перестала таїти Сергія, якого так прагнули побачити і шанувальники, і журналісти.

У серпні українська співачка Оля Цибульська нарешті зірвала маски та познайомила публіку зі своїм чоловіком-бізнесменом Сергієм, який працює в українській компанії, пов'язаній із молочною продукцією. В інтерв'ю Факты.Life. артистка зізналася, чому 20 років приховувала обличчя свого чоловіка.

Оля Цибульська запевняє, що обличчя коханого вирішила показати не заради піару, а для того, щоб не мати більше жодних секретів. Вона зізналася, що не приховувала від камер свого чоловіка, а просто не хотіла вплутувати його в шоу-бізнес.

"Є люди, для яких публічність - частина роботи, як у мене. Сергію публічність ніколи не була потрібна. Зараз аналогічно. Я ніколи не приховувала сім'ю. Просто не робила з цього шоу. Бо має залишатися в житті щось сакральне", - заявила вона.

Співачка вирішила, що хоче бути чесною зі своєю аудиторією на всі сто і перестала ховати Сергія, якого так прагнули побачити і шанувальники, і журналісти. Також Оля Цибульська пожартувала, що після того, як показала чоловіка у мережі, почала привчати його до зіркового життя.

"Знімай бігом! Ти ж тепер публічна людина", - цей аргумент допомагає мені позбутися його старих шкарпеток", - з гумором розповіла артистка.

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