Популярна українська фітнес-тренер та експерт програми "Зважені та щасливі" Марина Боржемська активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та ділиться корисною інформацією для українців. Не забуває Марина також висвітлювати ситуацію в країні:

«Щоразу серце обливається кров'ю. Не можна звикнути до цих страшних подій. 7 місяців відбувається повномасштабне вторгнення. 8 років ми виборюємо нашу землю.

Росія вдарила по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Близько 30 убитих та десятки поранених. У людей забрали будинок, а потім забрали життя. Вони просто хотіли вирватися з лап окупантів – просто врятувати своє життя, своїх близьких та бути на території своєї рідної вільної України» – висловилася Марина.

Вона показала і фото, яке облетіло весь Інтернет - пес на ім'я Крим чекав на свою родину, вбиту ракетою, на руїнах їхнього будинку. Загинули чотири особи – родина Криму. Пес сидів на руїнах і ні на крок не відходив, навіть під час роботи рятувальників. Нині його дбають. У нього контузія та серцева недостатність.

«Серце розривається від болю 😢; Скільки горя у очах вірного друга; Щоразу питання-за що? і скільки ще українців той виродок має вбити, щоб світ зрозумів, що ми боремося не лише за свою незалежність; Найважче для мене важке фото. Вона прямо символ самотності та болю після втрати близьких ..... Так, впевнена, відчувають і ті, хто втратив рідних ....; Як боляче 😢; - пишуть у мережі.

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