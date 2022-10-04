Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. Зірка вирішила піти на шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк. Спортсменці вдалося перемогти на проекті, але збудувати стосунки парі не вдалося після зйомок шоу. Натомість Даша стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців, яких Даша постійно тішить новим контентом.

А цього разу Ульянова вирішила відповісти на запитання фанів.

"Давайте трохи про особисте)", - запропонувала тему фолловерам Даша.

"Коли дитина буде?)))) Кого більше хотіли б?", - написала фанатка.

"Мене взагалі дивують такі питання, але я сама сказала "про відверте". Тому якщо відверто - як Бог дасть, але хотілося б трохи пізніше", - написала Даша.

"Варто робити ремонт у орендованій квартирі чи краще збирати на свою?", - запитав другий фанат.

"У мене взагалі трохи змінилося питання стосовно своєї квартири. Особливо після 24 лютого. Тому - кому як комфортно. Тут не підкажу", - написала зірка.

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