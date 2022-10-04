Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – успішна українська телеведуча. Знаменитість також веде шоу з Олею Поляковою - "Дорослі дівчатка". І знаменитості нещодавно вляпалися у скандал, адже відмовилися переходити українською мовою. Але зрештою громадська думка перемогла і зіркова зв'язка заговорила українською. Не забуває Маша про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Маша поділилася фото, де позувала у блискучій сукні.

"Дякую ЗСУ за щоденне зміцнення віри в нашу перемогу", - написала Маша.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків та написали коментарі:

"Господи, налякало мене це чб фото", "Низький уклін хлопцям!!!!!!", "Яка ж ви, Маша, красива", "Краса яка! Маша - ви дивовижна і дуже красива", "Ми всі дякуємо! Віримо у нашу перемогу", "Ми навчилися новому – радіти тихо. Молимося і тихенько радіємо за наших ЗСУ! Скільки у цій волі! Вірю у нашу перемогу".

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