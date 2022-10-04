Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - успешная украинская телеведущая. Знаменитость также ведет шоу с Олей Поляковой - "Взрослые девочки". И знаменитости недавно вляпались в скандал, ведь отказались переходить на украинский язык. Но в конечном итоге общественное мнение победило и звездная связка заговорила на украинском. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Маша поделилась фото, где позировала в блестящем платье.

"Спасибо ВСУ за ежедневное укрепление веры в нашу победу", - написала Маша.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Господи, испугало меня это чб фото", "Низкий поклон ребятам!!!!!!", "Какая же вы, Маша, красивая", "Красота какая! Маша – вы удивительна и очень красива", "Мы все благодарим! Верим в нашу победу", "Мы научились новому – радоваться тихо. Молимся и тихонько радуемся за наших ВСУ! Сколько в этом воле! Верю в нашу победу".

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