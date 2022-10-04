Ектор Хіменес-Браво зазначив, що дуже розчарувався в бізнесмені, якого вважав розумною людиною.

Як повідомляє Politeka.net, у твіттері Ілона Маска 3 жовтня з'явилося скандальне повідомлення про "формулу миру" між Україною та росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським". А також заявив, що Україна має нібито залишатися нейтральною та не намагатися вступити до НАТО.

Ця заява дуже обурила незмінного ведучого та суддю українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво. Він висловився з цього приводу у своєму Instagram.

Зокрема, кулінар одним жестом показав своє ставлення до цієї пропозиції. Так, він опублікував промовисте фото, на якому показує Ілону Маску середній палець. Напис на знімку каже: "Коли купував електрокар - вибрав не Теслу і не помилився".

Також Ектор Хіменес-Браво зазначив, що дуже розчарувався в бізнесмені, якого вважав розумною людиною, і нагадав йому чий Крим, Донецьк, Херсон та Луганськ.

"Ілон Маск сьогодні розчарував російською позицією (ЗС України найсильніша армія у світі ми переможемо. Крим це Україна! Донецьк це Україна! Луганськ це Україна! Херсон це Україна!") - написав Ектор Хіменес-Браво.

У коментарях українці також нагадали, що Запорізька область, яку росіяни тепер називають своєю, також є Україною. Крім того, користувачі мережі не забули розкритикувати Маска: "Ілон - провал року", "Ілон сьогодні просто не в собі", "Він просто виявився гівном", "Якщо простежити його поведінку, то можна побачити, що він часто словами та вчинками суперечить собі".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розстебнув сорочку, звернувшись до українок.

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