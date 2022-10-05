Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська спортсменка, яка має звання Майстер спорту України з гімнастики. А кілька років тому гімнастка пішла на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком та перемогла на проекті. Але парі не вдалося збудувати стосунки після завершення зйомок. Натомість Даша стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців та зірка постійно намагається радувати українців новим контентом.
А цього разу Ульянова вирішила показати свою зачіску після походу до майстра. Зірка сиділа в кріслі, демонструючи розкішне волосся.
"Ну все)))", - написала Ульянова у сторіс.
А раніше знаменитість звернулася до українців за допомогою.
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"Так, щось я давненько не прокачувала своє тіло танцями) хтось порадить школу/хореографа на індивідуальні заняття? Хілс не пропонуватиме", - написала Ульянова у своєму зверненні до українців.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова хизнулася елітною покупкою перед українками.
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ульянова похизувалась українцям космічною сумою грошей .
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова розкрила, чому не видаляє невдале збільшення губ