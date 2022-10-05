Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Леся організувала допомогу для біженців, якими опікувалася довгий час. Також зірка почала активно випускати пісні, хоча до цього Нікітюк мала одну спробу спробувати себе як співачку. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка записала звернення, сидячи в автомобілі.

"Так, я зараз включу ремікс на пісню "Блакитні очі", а ви мені скажете випускати цю пісню чи ні. Бо є певні сумніви", - сказала Леся.

Після цього зірка включила саму пісню та влаштувала голосування для фоловерів. Пропонувалося натиснути на відповідь "Так" чи "Ні".

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