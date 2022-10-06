Українська співачка Тіна Кароль у рамках благодійного туру в США виступила в Лос-Анджелесі, в Мережі вже з’явилися кадри.

Як з’ясувалось, спеціально для цього виступу Тіна Кароль запросила балет Грега Чапкіса – сина видатного українського хореографа Григорія Чапкіса.

Відомо, що на концерт прийшло багато українців, які вимушено залишили рідні міста через війну. Звертаючись до глядачів, Тіна Кароль повідомила, що з початку повномасштабного військового вторгнення вона більше не виконує російськомовні пісні.

«Сьогодні час нових перемог, і я сміливо разом з вами йду до них! Тому презентація англомовного альбому - це так само мій новий крок до нових перемог», - сказала Тіна зі сцени.

Кароль буде в США з туром два тижні і виступить у 12 містах.

«…Війна показала, хто є хто, вона зірвала маски удавання та півтонів, вона окреслила друзів та недругів. Вона затвердила в мені розуміння, що незалежність України - моя особиста мета, і я служитиму їй, буду вдячна їй, як дитина своїм батькам», - ділилася своїми думками і почуттями Тіна Кароль у день Незалежності України.

Нагадаємо, молодший син хореографа та Народного артиста України Григорія Чапкіса Грег Чапкіс також пов'язав своє життя з танцем. Він живе у Сан-Франциско і є засновником мережі шкіл танців Chapkis Dance.

Також повідомлялось, що Тіна Кароль більше не співає російською.

Крім того, Politeka писала, що Кароль без макіяжу і в домашньому одязі наважилася показати справжню себе.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього закордоном.