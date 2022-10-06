Українська співачка Злата Огневич зізналася, як через проблеми з волоссям їй доводиться виступати з перукою на концертах.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Злата Огневич щодня розповідає в Інстаграм, як проводить свій час та як проходять її будні. Розповідає артистка також про свої перетворення - після зміни кольору волосся вона отримала багато компліментів.

«Дякую всім за компліменти! Так, я трохи упорядкувала своє волосся, на це пішло 1,5 роки. Обіцяю собі, після того, що вже пройшла, і вам ніколи не буду більше білявкою! У моєму випадку це неможливо.

Шість місяців білявкою і через півроку волосся почало сильно ламатися. І мені довелося певний час носити систему заміщення. Ось вона! Система з азіатського волосся! Артисти часто надягають таку систему «заміщення», щоб зберегти своє волосся» - висловилася Злата.

«На тлі стресу я практично перестала їсти солодке. Але тепер з'явилося нове «хочу». Сир! Козячий і овечий, чим більше він смердить, тим краще! А тепер іду кавою, хоч і обіцяла собі, що зроблю перерву.

Сиджу, сміюся. Надіслали координати концерту та попросили не лякатися. Але я живу поруч із ядерним агресором, який щодня шантажує своїми «ядерними причандалами». Я нічого не боюся» - пише Злата.

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