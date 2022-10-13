Співачка Анастасія Приходько, суддя Співають всі, показала, як її спробували навчити життя росіяни, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько - відома українська співачка, яка судила проект Співають всі. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Анастасія поділилася скрином від росіянки, яка вирішила її навчити життя.

"Після таких слів у мене до вас пропало все добре, ви босячка, ви напевно і в школі не читали Пушкіна, Толстого, вас не вчили цінувати культуру, Пушкін... На його творах виростали покоління мудрих, моральних. А ви хто? Дивишся на вас і хочеться плакати... Який приклад ви можете дати?", - написала росіянка.

"Босячка. А хто Вас вчив у школі інших вчити життя? Толстой Пушкін? Воно й видно що від Вас Руснею віє, ті нам теж з 2014 року розповідають як жити! поганий Ви приклад навели він пішов проти Вас!", - написала Анастасія в відповідь.

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