Вокальне шоу The Voice Generations, на якому виступила Джамала в яскравому образі, це аналог шоу Голос країни.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та переможниця "Євробачення 2016" Джамала стала спеціальною гостею шоу "The Voice Generations" у Литві. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram , а також опублікувала фото з цієї події.

Вокальне шоу "The Voice Generations", на якому виступила Джамала це аналог шоу "Голос країни". Прямо зі сцени знаменитість виконала пісню "1944", з якою стала переможницею пісенного конкурсу "Євробачення" у 2016 році. Після вторгнення росії в Україну ця пісня набула нового значення та змісту. Окрім того, артистка виконала гімн України, тримаючи в руках державний прапор.

У фіналі конкурсу за допомогою глядачів було зібрано 52 тис. євро пожертв для України.

Джамала викликала справжній фурор своїм образом – вона з'явилася у чорному брючному костюмі. Зірка поєднала стильний костюм із туфлями на високих підборах, а також доповнила аутфіт стильним вінком. Крім того, співачка зіграла у футбол.

У коментарях зібралося багато позитивних повідомлень. Користувачі мережі не лише хвалили Джа за зовнішній вигляд, а й дякували Литві за підтримку: "Шикарна 😍Богиня", "Литовці - наші справжні друзі та союзники", "Наша красуня", "Дякую литовцям за підтримку".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.