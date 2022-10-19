Про це Наталія Кличко повідомила на своїй сторінці в Instagram. Жінка попередила, що у найближчому майбутньому її підписники побачать зміну її імені на усіх акаунтах у соціальних мережах та медіа.

«Протягом останніх 25 років багато хто з Вас знали мене як Наталію Кличко, і лише деякі з Вас знали моє справжнє ім'я - Наталія Єгорова... Я хочу продовжити свій новий життєвий шлях і розпочати нову історію, яку я починаю писати з чистого аркуша під своїм власним ім'ям», - розповіла Наталія.

Жінка зазначила, що причин такого рішення багато.

«Для цього є багато причин, але головна – після розлучення з моїм чоловіком @vitaliyklitschko я з повагою і гордістю залишаю ім'я Наталії Кличко в історії...», - зізналася Наталія.

Також екс-дружина Кличка підкреслила, що її цілі і життєва позиція залишаються незмінними.

«Я завжди допомагала і буду допомагати і підтримувати тих, хто цього найбільше потребує - Діти та Жінки», - розповіла колишня дружина легенди свытового боксу і столичного мера.

Нагадаємо, раніше Наталія після заяви Віталія Кличка підтвердила, що вони справді більше не разом.

«Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною в 25 років… Наше Розлучення – це обдумане, взаємно прийняте рішення. Так склалося, що за багато років життя у різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися…», - писала Наталя у серпні.

Своєму колишньому чоловікові жінка побажала «тільки всього найкращого».

Нагадаємо, у Віталія та Наталії троє дітей.

Також повідомлялось, що український актор Костя Войтенко розповів про стосунки з екс-дружиною після розлучення.

Також Politeka.net писала, що співачка Цибульска розповіла, чому показала обличчя чоловіка тільки зараз.