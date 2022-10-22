Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого Катя волонтерить та допомагає знайти зниклих людей. Не забуває Осадча і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Катя вирішила прокоментувати новину про запровадження санкцій проти українських запроданок – Ані Лорак, Регіну Тодоренка, Таїсії Повалій, Ганні Седокової та інших.
"Поки не позбавлення громадянства, але початок гарний. Список ще великий... Далі буде", - написала Осадча.
До цього Осадча опублікувала фото, поділившись своїми думками.
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"Ми житимемо, працюватимемо, відновлюватимемо, допомагатимемо, ми знову будемо ось так гуляти вулицями і не боятися тривог
Ми вміємо і навчимося ще багато чого заради перемоги!
Ми помстимемося за кожну смерть", - написала Осадча.
Напомним, Катя Осадчая жестко ответила на критику шоу "Голос країни"
А ще Politeka повідомляла, що Осадча вразила домашнім фото із синами від Горбунова.
Також Politeka писала, що Осадча похвалилася молодшим братом, який дуже схожий на неї