Телеведуча Катя Осадча пройшлася Ані Лорак, Регіною Тодоренко та іншими запроданками, які потрапили під санкції.

Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого Катя волонтерить та допомагає знайти зниклих людей. Не забуває Осадча і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Катя вирішила прокоментувати новину про запровадження санкцій проти українських запроданок – Ані Лорак, Регіну Тодоренка, Таїсії Повалій, Ганні Седокової та інших.

"Поки не позбавлення громадянства, але початок гарний. Список ще великий... Далі буде", - написала Осадча.

До цього Осадча опублікувала фото, поділившись своїми думками.

"Ми житимемо, працюватимемо, відновлюватимемо, допомагатимемо, ми знову будемо ось так гуляти вулицями і не боятися тривог

Ми вміємо і навчимося ще багато чого заради перемоги!

Ми помстимемося за кожну смерть", - написала Осадча.

Напомним, Катя Осадчая жестко ответила на критику шоу "Голос країни"

А ще Politeka повідомляла, що Осадча вразила домашнім фото із синами від Горбунова.

Також Politeka писала, що Осадча похвалилася молодшим братом, який дуже схожий на неї



