Популярна українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка одружена з американським бізнесменом і, крім старших дітей, виховує маленьку дочку, народжену у другому шлюбі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка спорту виклала чарівний кадр, на якому з'явилася із соняшниками у руках.

Як видно, Лілія зображена у теплий сонячний день серед поля соняшників. Перед камерою вона з'явилася у темних штанах, білій футболці та червоній кепці на голові. Її волосся заховано за головним убором, а на обличчі сонцезахисні окуляри та сяюча посмішка. У руках вона тримає букет із великих квітів соняшників.

У підписі до публікації Подкопаєва написала: "Дорога до волі облямована соняшниками". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, відзначаючи, як їм припало до душі слово "облямована" в її пості.

"Українська красуня! Любимо!", "Краса яка!", "Ліля, ти прекрасна", "Клас. Як хочеться додому хоча б на пару днів", "Одні з моїх улюблених квітів, немов маленькі сонечки", "Яка краса! ", "Наша гарна рідна Україна", "Сонячні квіти, улюблена Україна, прекрасна Ви", "Ви мене вразили, не повірите, словом "облямована". Востаннє я його зустрічала у Нечуй-Левицького", - пишуть у коментарях.

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