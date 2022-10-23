Як повідомляє Politeka.net , популярна телеведуча Леся Нікітюк в Інстаграм розповідає про себе, свою роботу та успіхи. Також нерідко вона ділиться яскравими фото із відпочинку та залишає свої зауваження.

«Сьогодні я відвідала виставку картин українських митців у місті Одеса. Одеський колекціонер Віталій Безсмертний, який працював оператором Одеської студії ТБ, ніколи не показував своєї колекції картин, відомих українських художників, випускників одеської школи мистецтв різних часів.

Серед представлених були заслужені Народні артисти України. А це я з бавовною. Готова консумувати мистецтво» - каже Нікітюк.

На своїй сторінці в Instagram зірка, яка нещодавно відзначила своє 35-річчя, розповіла, над чим вона зараз працює.

"Протягом останнього місяця мій Координаційний Центр активно зростав і розширював свою роботу. Завдяки небайдужим українцям ми запустили новий проект підтримки сімей зі статусом ВПО ♥️ Поки що ще трохи рано підбивати якісь підсумки, проте важко переоцінити масштаб допомоги, яку надають наші донори! 🥰 ", - пише Леся Нікітюк.

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

Як Politeka повідомляла, Леся Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.

Також Politeka писала, що Нікітюк у топіку показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.