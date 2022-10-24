Як пише Politeka.net, Ані Лорак – відома українська співачка, яка проміняла батьківщину на російські гроші. Зірка від початку війни мовчала, а нещодавно знову з'явилася. Зірка не виступила з громадською позицією, а просто продовжила займатися музикою на свою російську аудиторію. А нещодавно РНБО склала список фізичних та юридичних осіб із росії, які потрапляють під санкції. Місце знайшлося і для Ані Лорак. Зірка втратила все, включаючи своїх звань Народної та Заслуженої артистки України.

Але Лорак на це вирішила не зважати і продовжує вести свій Інстаграм. Цього разу зірка поділилася кадрами зі зйомок кліпу "Лабіринт", за який її розкритикували українці в коментарях. Зірка на фото позувала разом із розрізом від стегна, хваляючись тим, чим залишається хвалитися за відсутності публічної позиції щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Осадча пройшлася за запроданками Лорак і Тодоренко, які потрапили під санкції.

А ще Politeka повідомляла, що українці рознесли Лорак під час релізу нового кліпу.

Також Politeka писала, що Лорак потрапила під лють українців після прем'єри російської пісні .



