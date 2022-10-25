Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала чарівне фото та поділилася важливою порадою з тренувань.
Як видно, на новій фотографії Марина знята у просторій світлій кімнаті, вона присіла на стілець у витонченій позі і з усмішкою дивиться в об'єктив. Перед камерою вона з'явилася в укорочених джинсах і білі блузі, її волосся розпущене і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Боржемська написала: "Скільки часу ви приділяєте тренуванням в день чи тиждень? Знову не виконали тренування? Ви ж не переносите прийом їжі на наступний тиждень? Ось із тренуванням так робити не потрібно. Фізичні навантаження нам необхідні. Особливо, тим, у кого малорухливий спосіб життя. Візьміть за правило тренуватися хоча б декілька разів на тиждень, і ваше тіло скаже вам дякую. Також ви станете здоровішими, витривалішими та сильнішими! А скільки часу ви виділяєте для тренувань на тиждень?".
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