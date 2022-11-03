Популярна українська співачка Тіна Кароль розкрила свого фаворита на місце судді Нацвідбору на Євробачення-2023.

У своєму Telegram-каналі артистка записала відеозвернення до тих українців, які ще не зайшли в "Дію" та не проголосували за журі Нацвідбору. Лежачи в ліжку в готельному номері десь за кордоном, Кароль показала, як це зробити та за кого проголосувала вона сама.

Напередодні в застосунку "Дія" запустили нове опитування. Тепер кожен українець зможе обрати кандидата, що займе суддівське крісло на Нацвідборі на Євробачення-2023.

Усього є 10 кандидатів: Джамала, Дзідзьо, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко з Go_A, Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя, Валерій Харчишин. Опитування закінчиться 7 листопада. Три кандидати, які наберуть найбільше голосів, увійдуть до складу журі Нацвідбору.

Тіна Кароль показала екран свого телефона, де на шпалерах стоїть фото її сина Веніаміна, зайшла в "Дію" та показала, що віддала голос за свою подругу, солістку The Hardkiss Юлію Саніну.

"Юлія Саніна, привіт, тепер ти знаєш, за кого я голосувала", — звернулася співачка до своєї колеги.

Поки лідерами голосування є Джамала, Юлія Саніна та Тарас Тополя. Тіна Кароль дещо від них відстає.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і в домашньому одязі зважилася показати справжню себе.