Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото та поділилася своїми роздумами про соцмережі під час війни.

За словами Каті, вона іноді усвідомлює недоречність своїх постів у соцмережі, коли довкола війна та страждання людей. Вона зізналася, що не завжди розуміє, про що говорити зі своєю аудиторією та що транслювати у соцмережах, адже зараз усім погано і кожен відчуває це по-своєму.

"Я щодня гортаю стрічку Інстаграм і щодня замислююся про соцмережі під час війни, ми перші, хто йде цим шляхом, ми перша нація у світі, хто має розвинені мережі з багатомільйонною аудиторією і переживає жах війни у ​​прямому ефірі. Я часто не розумію, як говорити з вами, адже всім по-різному погано, всім по-різному погано, а де-не-де нестерпно. Я неймовірно вдячна, що ви відкликаєтеся на всі мої ініціативи. Я знаю, що у мене найчутливіші і найкрутіші. Дякую, що ви зі мною, незважаючи на те, що я іноді втрачаю сенс постити нон-стоп своє життя. Ми й надалі допомагатимемо, збиратимемо, залучатимемо, робитимемо нові проекти. Все це буде. І ми вистоємо", - напсіала Осадча в свого нового посту.

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