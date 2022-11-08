Джамала зізналася, що сама не очікувала, що українці вшосте дозволять їй вирішувати долю вокалістів на відборі на пісенний конкурс.

Вперше в історії Нацвідбору на "Євробачення" журі обирали українці. Серед лідерів народного голосування: фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя , фронтвумен рок-гурту The HARDKISS Юлія Саніна та співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала. В інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" вона прокоментувала свою перемогу у голосуванні.

Джамала зізналася, що сама не очікувала, що українці вшосте дозволять їй вирішувати долю вокалістів на відборі на пісенний конкурс.

"Зателефонував Діма Шуров, який є музичним продюсером нинішнього нацвідбору, привітав. І для мене це велика відповідальність. З соцмереж я дізналася, що вже вшосте сидітиму в журі нацвідбору. Я не очікувала і не планувала, що це буде так довго. Ми, до речі, з Юлею Саніною вже поспілкувалися по конкурсу, з Тополем - ще ні", - поділилася Джамала.

Щодо участі у польських "Танцях із зірками" та перемоги у проекті, виконавиця зазначила, що не мала такої мети, а прагнула використати будь-яку можливість говорити про Україну та зібрати кошти на допомогу нашій країні.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.