Вперше в історії Нацвідбору на "Євробачення" журі обирали українці. Серед лідерів народного голосування: фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя , фронтвумен рок-гурту The HARDKISS Юлія Саніна та співачка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала. В інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" вона прокоментувала свою перемогу у голосуванні.
Джамала зізналася, що сама не очікувала, що українці вшосте дозволять їй вирішувати долю вокалістів на відборі на пісенний конкурс.
"Зателефонував Діма Шуров, який є музичним продюсером нинішнього нацвідбору, привітав. І для мене це велика відповідальність. З соцмереж я дізналася, що вже вшосте сидітиму в журі нацвідбору. Я не очікувала і не планувала, що це буде так довго. Ми, до речі, з Юлею Саніною вже поспілкувалися по конкурсу, з Тополем - ще ні", - поділилася Джамала.
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Щодо участі у польських "Танцях із зірками" та перемоги у проекті, виконавиця зазначила, що не мала такої мети, а прагнула використати будь-яку можливість говорити про Україну та зібрати кошти на допомогу нашій країні.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.