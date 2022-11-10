Модель Кім Кардаш'ян у блискучих бодіх показала, для чого намагалася схуднути весь час.

Відома Інстаграм-модель, з недавніх пір дизайнер одягу та косметики Кім Кардаш'ян довго йшла до всесвітньої популярності та робила все, щоб запам'ятатися у мережі. Навіть після розлучення Кім залишається у центрі уваги і завжди вражає витівками.

Подобається Кардаш'ян показувати, що вона краща, ніж говорять про неї недоброзичливці. А її пишні, хоч і штучні форми, можуть мати привабливий вигляд. Для цього Кім навіть схудла і перетворила себе – змінила зачіску, колір волосся та стиль.

У різнокольорових блискучих боді вона виглядала досить яскраво, що й помітили коментатори:

«Коли я вдягаю скімери, я дію трохи більше 🤣; О, дитино, щоразу, коли я одягаю халат, я почуваюся Кардаш'ян; Звільніть того, хто редагує ваші фотографії; Так багато лол; погано відфотошоплена промежина на другому фото; Вперед надягніть їх усі».

Причому для реклами косметики Кардашян робить інакше, вона дивує виглядом без макіяжу. Цього разу Кім вирішила показати обличчя поблизу, щоб довести - вона знає, як правильно доглядати себе і тепер виглядає значно молодшою.

Багато хто в мережі помічає, що однією косметикою цього не досягти і Кім не говорить про уколи краси, проте більшість захоплюється видом Кардаш'ян.

Нагадаємо, "Краще зима без світла, ніж…": Цимбалюк із "Фортечної" підтримав українців після ударів по енергетиці.

Як повідомляла Politeka, "Трохи їж вже": Єфросиніна підкреслила фігуру темним вбранням і спантеличила українців.

Також Politeka писала, що "Дівчата в Парижі": Квіткова з "Холостяка" показала розваги за кордоном далеко від чоловіка, відео