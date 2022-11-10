Як повідомляє Politeka.net , співачка Джамала , яка принесла Україні перемогу на "Євробаченні-2016", вже вшосте судитиме Національний відбір. Вона чесно зізналася, що не сподівалася виграти у народному голосуванні, але нібито рада, що українці обрали саме її. Крім того, опублікувала пост в Instagram, в якому подякувала всім, хто за неї проголосував.
Артистка наголосила, що для неї це велика відповідальність, але вона зробить усе можливе, щоб обрати гідного музиканта.
"Дякую всім, хто підтримав у голосуванні. Відчуваю велику відповідальність перед кожним і кожною із вас. Цього року Євробачення є українським конкурсом, хоч і проходитиме у Ліверпулі, тому ми маємо обрати сильного українського представника разом", - написала Джамала.
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Крім того, вона прикріпила до своєї посади знімок, на якому позувала у сміливому вбранні, яке підкреслило її фігуру. Так, Джамала позує у фіолетовому крихітному топі з пишними рукавами буфами, чорною спідницею та строкатими прикрасами. Привертає увагу незвичайна зачіска артистки: заплетені кіски, прикрашені фіолетовими стрічками.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.