Відома модель, зірка реаліті-шоу та власниця свого бренду одягу Кім Кардаш'ян з'явилася на світському вечорі в Нью-Йорку, вона відвідала церемонію вручення нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards. На публіці Кім сяяла в досить нестандартному вбранні - пластиковій сукні Dolce & Gabbana.

Сукня без бретелів збентежила шанувальників, він складався з чорного корсетного боді, поверх якого надягала пластикова прозора сукня в підлогу.

Чоботи на підборах та зачіска з "мокрим" ефектом доповнили сміливий образ.

«Ми виграли нагороду CFDA! Це шалено! Я так пишаюся skims і тим, як ми створили такий важливий бренд, що сподіваюся, що кожен відчує себе сильніше, коли носить Skims. Дякую за те, що повірили в мене і бачення і втілили у життя всі мої мрії» – написала Кім.

У мережі підтримують: «Так ти мажор, КІМ!; Неймовірна Кім!; Вітаю 🍾; Вітаю @кімкардаш'ян! Так заслужено; О, дякую, Кім! Ми любимо тебе, і я так пишаюся @skims; Це за межею!; Заслужено 🙌».

Кім Кардаш'ян серйозно зайнялася своїми лінійками вбрання і тепер сама носить їх якнайчастіше, щоб привернути увагу.

Для цього Кім навіть створила величезну вбиральню та влаштовує там спеціальні фотосесії, щоб привернути увагу. Фанати зауважили, що Кім поступово змінює стиль, проте позитивно оцінюють нові вбрання без зайвої вульгарності.

Нагадаємо, "Попереду багато добрих справ": Ребрик чесно розповіла про роботу в новій для неї сфері, відео.

Як повідомляла Politeka, "Вам дуже личить": Квіткова з "Холостяка" вигуляла стильний аутфіт в улюбленому кольорі.

Також Politeka писала, що "Це кульмінація": Лобода з українським прапором в руках розповіла, як закінчує свої концерти.